Rubrik Aktie News: Rubrik wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Um 16:28 Uhr rutschte die Rubrik-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 97,74 USD ab. In der Spitze fiel die Rubrik-Aktie bis auf 95,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,28 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 88'722 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 99,93 USD markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 2,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,27 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Abschläge von 56,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 04.06.2026 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 387.07 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik 278.48 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 27.08.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 14.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Rubrik.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rubrik-Aktie in Höhe von 0,310 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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