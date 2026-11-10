Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Dienstagabend schwächer

Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 110,21 USD. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 107,74 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,94 USD. Bisher wurden heute 144'322 Rubrik-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 139,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2026). Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 26,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 61,64 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Rubrik veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,49 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent auf 427.26 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,503 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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