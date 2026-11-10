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10.11.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Rubrik zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rubrik-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 113,66 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 113,66 USD. Die Rubrik-Aktie zog in der Spitze bis auf 114,95 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 109,94 USD. Zuletzt wechselten via New York 48'496 Rubrik-Aktien den Besitzer.
Bei 139,84 USD erreichte der Titel am 29.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,03 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,27 USD ab. Mit einem Kursverlust von 62,81 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rubrik 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.08.2026 lud Rubrik zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 427.26 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Rubrik ein EPS in Höhe von 0,503 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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