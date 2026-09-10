Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’805 0.5%  SPI 19’476 0.3%  Dow 52’064 -0.6%  DAX 25’435 0.3%  Euro 0.9443 0.0%  EStoxx50 6’295 0.4%  Gold 4’353 0.8%  Bitcoin 63’028 1.0%  Dollar 0.8137 0.1%  Öl 105.4 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Suze Orman zur SpaceX-Aktie: Diese Timing-Falle kostete Investoren Rendite
Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
5'000 US-Dollar je Feinunze? Diese drei Entwicklungen könnten den Goldpreis laut Experten dorthin treiben
CZs Krypto-Tipp: Das rät der Binance-Chef Einsteigern jetzt
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag
Suche...

Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2026 20:27:13

Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Donnerstagabend an Boden

Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Donnerstagabend an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Rubrik. Zuletzt sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 89,33 USD zu.

Rubrik
72.60 CHF -1.15%
Kaufen Verkaufen

Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 89,33 USD. Zwischenzeitlich stieg die Rubrik-Aktie sogar auf 92,70 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 163'131 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 107,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 17,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 52,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 27.08.2026 vor. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubrik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427.26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 14.09.2027.

Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,495 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rubrik

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rubrik

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Logo WHS EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’630.20 13.60 S6CB3U
Short 15’166.99 8.86 S3CBQU
SMI-Kurs: 13’804.79 11.09.2026 10:24:25
Long 13’200.00 19.72 SPBS5U
Long 12’901.54 13.94 S4KBXU
Long 12’341.13 8.91 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Rubrik 72.60 -1.15% Rubrik

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von DEUTZ

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.