Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Donnerstagabend an Boden

Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 89,33 USD. Zwischenzeitlich stieg die Rubrik-Aktie sogar auf 92,70 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 163'131 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 107,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 17,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 52,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 27.08.2026 vor. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubrik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427.26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 14.09.2027.

Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,495 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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