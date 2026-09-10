Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Das Papier von Rubrik legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,2 Prozent auf 91,67 USD. Der Kurs der Rubrik-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,70 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,82 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 73'899 Rubrik-Aktien.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 17,66 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,27 USD ab. Mit Abgaben von 53,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 427.26 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Rubrik am 03.12.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Rubrik.

Von Analysten wird erwartet, dass Rubrik im Jahr 2027 0,495 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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