Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend mit Kursfeuerwerk

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 9,9 Prozent auf 98,99 USD zu. Die Rubrik-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,40 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 446'278 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,70 USD. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 0,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,30 Prozent.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Rubrik gewährte am 04.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 387.07 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 278.48 Mio. USD in den Büchern standen.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 27.08.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Rubrik-Anleger Experten zufolge am 14.09.2027 werfen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Rubrik-Gewinn in Höhe von 0,310 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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