Rubrik Aktie News: Rubrik zieht am Nachmittag deutlich an

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,3 Prozent auf 95,72 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rubrik-Aktie bei 96,24 USD. Bei 90,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 157'802 Aktien.

Am 10.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,70 USD. Mit einem Zuwachs von 4,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 42,27 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rubrik am 04.06.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,99 Prozent auf 387.07 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 278.48 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Rubrik-Bilanz für Q2 2027 wird am 27.08.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 14.09.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,310 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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