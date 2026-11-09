Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Abend an Boden

Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere um 20:26 Uhr 3,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Rubrik-Aktie bei 111,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,76 USD. Bisher wurden heute 124'244 Rubrik-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 21,42 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,27 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 159,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rubrik 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 27.08.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 427.26 Mio. USD gegenüber 309.86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.12.2026 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,503 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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