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09.11.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rubrik. Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.
Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 108,51 USD. In der Spitze legte die Rubrik-Aktie bis auf 109,63 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,76 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44'019 Rubrik-Aktien umgesetzt.
Bei 139,84 USD markierte der Titel am 29.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 28,87 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 61,05 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 27.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rubrik mit einem Umsatz von insgesamt 427.26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 37,89 Prozent gesteigert.
Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,503 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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