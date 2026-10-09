Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Freitagabend nordwärts

Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 123,10 USD. Bei 123,46 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 121,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 138'217 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Bei 127,89 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 3,75 Prozent niedriger. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 191,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 lud Rubrik zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,49 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 427.26 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 309.86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 03.12.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Rubrik-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 0,768 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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