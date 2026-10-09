Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag freundlich

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 121,70 USD zu. In der Spitze legte die Rubrik-Aktie bis auf 122,29 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,26 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 55'430 Rubrik-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 127,89 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,09 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 42,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 187,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 27.08.2026 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 309.86 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 427.26 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Rubrik am 03.12.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Rubrik ein EPS in Höhe von 0,768 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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