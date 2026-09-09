Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Mittwochabend auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,6 Prozent auf 90,19 USD. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 90,02 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 92,02 USD. Bisher wurden heute 184'227 Rubrik-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 107,86 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 16,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 42,27 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 113,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 27.08.2026 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 427.26 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik 278.48 Mio. USD umgesetzt.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 14.09.2027.

Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,495 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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