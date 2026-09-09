Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.09.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Mittwochabend auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 90,19 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,6 Prozent auf 90,19 USD. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 90,02 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 92,02 USD. Bisher wurden heute 184'227 Rubrik-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 107,86 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 16,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 42,27 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 113,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 27.08.2026 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 427.26 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik 278.48 Mio. USD umgesetzt.
Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 14.09.2027.
Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,495 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rubrik
|
09.09.26
|Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Mittwochabend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Rubrik Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Rubrik (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Ausblick: Rubrik präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Rubrik stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.03.26
|Ausblick: Rubrik legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Rubrik
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Entscheid: SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der der deutsche Leitindex rutschen im Donnerstagshandel etwas ab. Die Börsen in Asien geben am Donnerstag nach.