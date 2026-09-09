Rubrik Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Rubrik

Die Rubrik-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 90,96 USD. Die Abwärtsbewegung der Rubrik-Aktie ging bis auf 90,29 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,02 USD. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 51'173 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 107,86 USD. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 15,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,27 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 115,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 27.08.2026 vor. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Rubrik im vergangenen Quartal 427.26 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rubrik 278.48 Mio. USD umsetzen können.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Rubrik.

Den erwarteten Gewinn je Rubrik-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,495 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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