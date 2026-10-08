Rubrik Aktie News: Rubrik wird am Donnerstagabend ausgebremst

Um 20:26 Uhr fiel die Rubrik-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 120,94 USD ab. In der Spitze büsste die Rubrik-Aktie bis auf 119,76 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,19 USD. Bisher wurden via New York 166'999 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 127,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 427.26 Mio. USD im Vergleich zu 309.86 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 03.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Rubrik-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 0,768 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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