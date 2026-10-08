Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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08.10.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 120,62 USD.
Das Papier von Rubrik gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 120,62 USD abwärts. Die Rubrik-Aktie sank bis auf 120,62 USD. Mit einem Wert von 123,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 48'745 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 127,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rubrik-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 42,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 64,95 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Rubrik veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,49 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427.26 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rubrik einen Umsatz von 309.86 Mio. USD eingefahren.
Am 03.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Rubrik ein EPS in Höhe von 0,768 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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