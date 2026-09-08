Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend leichter

Um 20:26 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 92,03 USD. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 89,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,27 USD. Bisher wurden via New York 171'824 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 107,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,20 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 42,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 54,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie. Am 27.08.2026 äusserte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 427.26 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 278.48 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 03.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 14.09.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rubrik-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,495 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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