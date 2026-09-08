Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 90,09 USD. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 89,90 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,27 USD. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 86'726 Aktien.

Bei 107,86 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 19,72 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 42,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,43 Prozent auf 427.26 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 278.48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Rubrik am 03.12.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 14.09.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,495 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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