Rubrik Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Rubrik

Um 20:26 Uhr fiel die Rubrik-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 124,58 USD ab. Die Rubrik-Aktie sank bis auf 122,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,63 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 227'058 Rubrik-Aktien.

Am 06.10.2026 markierte das Papier bei 127,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 2,66 Prozent zulegen. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD. Mit einem Kursverlust von 66,07 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 27.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubrik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427.26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 0,768 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial