Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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07.10.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochnachmittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 123,92 USD.
Das Papier von Rubrik gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 123,92 USD abwärts. Im Tief verlor die Rubrik-Aktie bis auf 122,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,63 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 103'112 Rubrik-Aktien den Besitzer.
Bei 127,89 USD markierte der Titel am 06.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 3,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (42,27 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 65,89 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,49 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 309.86 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 427.26 Mio. USD ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Rubrik am 03.12.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 0,768 USD je Rubrik-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Rubrik am 07.10.2026
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