Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Freitagabend kräftig

Um 20:26 Uhr wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 6,0 Prozent auf 89,66 USD nach oben. Bei 91,00 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 87,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 363'560 Rubrik-Aktien.

Am 10.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (42,27 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 52,86 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 04.06.2026. Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 278.48 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 387.07 Mio. USD ausgewiesen.

Am 27.08.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Rubrik-Anleger Experten zufolge am 14.09.2027 werfen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Rubrik-Gewinn in Höhe von 0,310 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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