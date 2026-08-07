Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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07.08.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Freitagnachmittag kräftig
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 89,13 USD.
Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 5,4 Prozent im Plus bei 89,13 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rubrik-Aktie bei 91,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 87,85 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 204'477 Rubrik-Aktien.
Bei 99,70 USD erreichte der Titel am 10.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 11,86 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,27 USD ab. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 110,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rubrik am 04.06.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 387.07 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 38,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 278.48 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 27.08.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 14.09.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,310 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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