Rubrik Aktie News: Rubrik schiebt sich am Abend vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 106,25 USD. In der Spitze legte die Rubrik-Aktie bis auf 110,50 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,50 USD. Zuletzt wurden via New York 258'358 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Bei 139,84 USD markierte der Titel am 29.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rubrik-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 151,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,49 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 427.26 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 309.86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 03.12.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,503 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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