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06.11.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Rubrik zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 106,92 USD.
Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere um 16:28 Uhr 1,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Rubrik-Aktie sogar auf 110,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 88'934 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 29.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 139,84 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,27 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 60,47 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rubrik am 27.08.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 427.26 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Rubrik ein EPS in Höhe von 0,503 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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