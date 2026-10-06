Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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06.10.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Dienstagabend fester
Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,8 Prozent auf 126,14 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 126,14 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Rubrik-Aktie bei 127,89 USD. Bei 125,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 279'961 Rubrik-Aktien den Besitzer.
Am 06.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 127,89 USD an. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 1,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,27 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 66,49 Prozent wieder erreichen.
Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 27.08.2026 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 309.86 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 427.26 Mio. USD ausgewiesen.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Rubrik im Jahr 2028 0,768 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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