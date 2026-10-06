Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 126,06 USD. Die Rubrik-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 127,89 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,40 USD. Bisher wurden via New York 145'299 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 127,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 1,45 Prozent zulegen. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 66,47 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,49 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 427.26 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 309.86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 03.12.2026 erwartet.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,768 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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