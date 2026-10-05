Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.10.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagabend mit Aufschlag
Die Aktie von Rubrik gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 124,06 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 124,06 USD. Kurzfristig markierte die Rubrik-Aktie bei 124,06 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 119,00 USD. Zuletzt wechselten 181'264 Rubrik-Aktien den Besitzer.
Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 124,06 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,00 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,27 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 65,93 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 427.26 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,768 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rubrik
|
20:27
|Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagabend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
16:29
|Rubrik Aktie News: Rubrik verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Ausblick: Rubrik präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Rubrik stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Rubrik
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen präsentieren sich stärker. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.