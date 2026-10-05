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05.10.2026 20:27:13

Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagabend mit Aufschlag

Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagabend mit Aufschlag

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 124,06 USD.

Rubrik
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Um 20:26 Uhr stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 124,06 USD. Kurzfristig markierte die Rubrik-Aktie bei 124,06 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 119,00 USD. Zuletzt wechselten 181'264 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 124,06 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,00 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,27 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 65,93 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 427.26 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,768 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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