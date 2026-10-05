Rubrik Aktie News: Rubrik verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 121,47 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rubrik-Aktie bisher bei 122,52 USD. Bei 119,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 66'679 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 0,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD. Mit einem Kursverlust von 65,20 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rubrik mit einem Umsatz von insgesamt 427.26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 37,89 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 03.12.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 0,768 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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