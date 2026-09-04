Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend im Plus

Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 93,58 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rubrik-Aktie bei 94,59 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,14 USD. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 119'702 Aktien.

Bei 107,86 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,27 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 54,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 27.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,53 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427.26 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rubrik einen Umsatz von 278.48 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Rubrik rechnen Experten am 14.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Rubrik im Jahr 2027 0,495 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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