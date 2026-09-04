Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 93,21 USD zu. Die Rubrik-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,86 USD aus. Bei 92,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 47'873 Aktien.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 107,86 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 13,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (42,27 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 54,65 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 27.08.2026. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rubrik mit einem Umsatz von insgesamt 427.26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 278.48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 53,43 Prozent gesteigert.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Rubrik rechnen Experten am 14.09.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,495 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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