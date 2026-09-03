Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagabend mit sattem Kursplus

Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere um 20:26 Uhr 6,2 Prozent. Die Rubrik-Aktie legte bis auf 93,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,52 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 265'617 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Bei 107,86 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 14,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 42,27 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 54,35 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 27.08.2026 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,53 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Rubrik mit einem Umsatz von insgesamt 427.26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 278.48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 53,43 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 03.12.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 14.09.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,495 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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