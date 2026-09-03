Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’395 0.2%  SPI 20’224 0.2%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’003 0.6%  Euro 0.9389 -0.4%  EStoxx50 6’383 0.3%  Gold 4’473 1.9%  Bitcoin 65’860 4.9%  Dollar 0.8076 -0.7%  Öl 95.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell
Starke Zahlen, angehobene Prognose: Snowflake-Aktie legt zweistellig zu
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Suche...
ETF Sparplan

Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.09.2026 16:29:00

Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag im Plus

Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Zuletzt ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,0 Prozent auf 91,50 USD.

Rubrik
73.83 CHF 4.99%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 5,0 Prozent auf 91,50 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rubrik-Aktie bisher bei 91,55 USD. Bei 89,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 95'088 Rubrik-Aktien.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 107,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,27 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 53,80 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 427.26 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 278.48 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 03.12.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Rubrik rechnen Experten am 14.09.2027.

Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,495 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rubrik

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rubrik

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:20 Logo WHS Dell explodiert nach Rekordzahlen: Der nächste große KI-Gewinner neben NVIDIA?
15:48 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
12:05 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
10:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Small Caps – Geballtes Know-how/US-Autobauer – Unterschiedliche Drehzahl
09:30 Marktüberblick: Banken gesucht
08:49 SMI erneut leicht fester
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’965.22 19.41 SD2BJU
Short 15’262.08 13.74 S4BTCU
Short 15’815.42 8.95 SABWMU
SMI-Kurs: 14’394.77 03.09.2026 17:31:27
Long 13’760.30 19.41 SYB31U
Long 13’451.31 13.68 SHB7NU
Long 12’891.62 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Rubrik 73.83 4.99% Rubrik

Meistgelesene Nachrichten

US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.