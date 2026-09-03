Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 5,0 Prozent auf 91,50 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rubrik-Aktie bisher bei 91,55 USD. Bei 89,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 95'088 Rubrik-Aktien.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 107,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,27 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 53,80 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 427.26 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 278.48 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 03.12.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Rubrik rechnen Experten am 14.09.2027.

Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,495 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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