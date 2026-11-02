Rubrik Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von Rubrik

Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 5,8 Prozent bei 116,90 USD. In der Spitze fiel die Rubrik-Aktie bis auf 113,32 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 123,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 268'788 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 139,84 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 19,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 63,84 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus. Rubrik gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,49 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,89 Prozent auf 427.26 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Rubrik im Jahr 2027 0,503 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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