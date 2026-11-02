Rubrik Aktie News: Rubrik knickt am Montagnachmittag ein

Um 16:28 Uhr fiel die Rubrik-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 6,4 Prozent auf 116,26 USD ab. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 113,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,79 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114'830 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,84 USD) erklomm das Papier am 29.10.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 20,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,64 Prozent.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 27.08.2026 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -0,49 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 427.26 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 309.86 Mio. USD umgesetzt.

Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,503 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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