|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik knickt am Montagnachmittag ein
Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 6,4 Prozent auf 116,26 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Rubrik-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 6,4 Prozent auf 116,26 USD ab. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 113,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,79 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114'830 Rubrik-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,84 USD) erklomm das Papier am 29.10.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 20,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,64 Prozent.
Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 27.08.2026 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -0,49 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 427.26 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 309.86 Mio. USD umgesetzt.
Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,503 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rubrik
|
16:29
|Rubrik Aktie News: Rubrik knickt am Montagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend im Bärenmodus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Ausblick: Rubrik präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Rubrik stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Rubrik
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.