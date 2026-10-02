Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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02.10.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagabend mit Aufschlag
Die Aktie von Rubrik zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 118,14 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 118,14 USD nach oben. Bei 118,77 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 117,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Rubrik-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 197'623 Stück gehandelt.
Bei 118,77 USD markierte der Titel am 02.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 0,53 Prozent wieder erreichen. Bei 42,27 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.
Im Jahr 2026 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Rubrik veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 427.26 Mio. USD – ein Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubrik 309.86 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 03.12.2026 erwartet.
Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2028 auf 0,768 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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