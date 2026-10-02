Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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02.10.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik macht am Nachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rubrik. Zuletzt ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 117,03 USD.
Die Rubrik-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 117,03 USD. Kurzfristig markierte die Rubrik-Aktie bei 118,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 117,00 USD. Zuletzt wurden via New York 94'247 Rubrik-Aktien umgesetzt.
Am 02.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 118,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 1,47 Prozent niedriger. Bei 42,27 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 63,88 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,49 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent auf 427.26 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rubrik-Aktie in Höhe von 0,768 USD im Jahr 2028 aus.
Redaktion finanzen.ch
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