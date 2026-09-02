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02.09.2026 20:27:13

Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Rubrik. Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 86,43 USD.

Rubrik
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Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,2 Prozent auf 86,43 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rubrik-Aktie bisher bei 86,26 USD. Mit einem Wert von 89,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 239'761 Stück.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 107,86 USD an. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 19,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,27 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 51,09 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 427.26 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 278.48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Rubrik-Bilanz für Q3 2027 wird am 03.12.2026 erwartet. Schätzungsweise am 14.09.2027 dürfte Rubrik die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,495 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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