Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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02.09.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 88,52 USD.
Die Rubrik-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 88,52 USD. Die Rubrik-Aktie legte bis auf 89,48 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 89,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 86'488 Rubrik-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 107,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 42,27 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 427.26 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 278.48 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 14.09.2027 dürfte Rubrik die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,495 USD je Rubrik-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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