Rubrik Aktie News: Rubrik schiebt sich am Abend vor

Um 20:26 Uhr sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 115,49 USD zu. Bei 116,68 USD erreichte die Rubrik-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 116,59 USD. Bisher wurden via New York 112'628 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 116,75 USD markierte der Titel am 30.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rubrik-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 42,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 63,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 27.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,49 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 427.26 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 309.86 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Rubrik am 03.12.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2028 auf 0,768 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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