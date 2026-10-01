Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die Rubrik-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 115,57 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rubrik-Aktie bei 116,68 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42'015 Rubrik-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,75 USD) erklomm das Papier am 30.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 1,03 Prozent Luft nach oben. Bei 42,27 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 63,42 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,49 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 427.26 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 309.86 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 03.12.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Rubrik ein EPS in Höhe von 0,768 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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