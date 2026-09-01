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01.09.2026 20:27:13

Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagabend mit roter Tendenz

Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagabend mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Rubrik. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 88,49 USD.

Rubrik
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Die Rubrik-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 88,49 USD. In der Spitze fiel die Rubrik-Aktie bis auf 87,63 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 91,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 204'352 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 107,86 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 21,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (42,27 USD). Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 52,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rubrik am 27.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 427.26 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 278.48 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 14.09.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Rubrik-Gewinn in Höhe von 0,495 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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