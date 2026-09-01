Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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01.09.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik fällt am Nachmittag
Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 90,90 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 90,90 USD. Die Rubrik-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,94 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93'245 Rubrik-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 107,86 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,66 Prozent. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie. Rubrik gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 427.26 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik 278.48 Mio. USD umgesetzt.
Am 03.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 14.09.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,495 USD je Rubrik-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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