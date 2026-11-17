Rubicon Organics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig wurden 18.3 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubicon Organics 15.6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch