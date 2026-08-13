Rubicon Organics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rubicon Organics stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Rubicon Organics hat ein EPS von 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz lag bei 18.5 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 23.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch