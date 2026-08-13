Rubfila International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rubfila International hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1.07 INR gegenüber 1.23 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7.89 Prozent auf 1.33 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Rubfila International 1.45 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch