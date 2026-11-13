Rubfila International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rubfila International hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.03 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.70 Milliarden INR – ein Plus von 13.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubfila International 1.50 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch