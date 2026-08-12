Rubellite Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rubellite Energy veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.36 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.170 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73.2 Millionen CAD – ein Plus von 38.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubellite Energy 52.9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch