Rubellite Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rubellite Energy lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0.29 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0.060 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 68.1 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubellite Energy 50.3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch