Rubber Leaf äusserte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubber Leaf im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 264.91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch