Ruag MRO wählt Claudia Bidwell neu in den Verwaltungsrat

Bern (awp) - Die Generalversammlung des bundeseigenen Armeezulieferers Ruag MRO hat Claudia Bidwell zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Die Wahl erfolgte im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Bidwell ist derzeit als Personalchefin für den Baukonzern Implenia zuständig. Früher war sie auch für die Pharmakonzerne Novartis oder Takeda tätig.

cf/ls