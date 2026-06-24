Ruag International fokussiert sich auf Raumfahrt und Sicherheit

Bern (awp/sda) - Nach dem geplatzten Verkauf hat der Bundesrat die strategischen Ziele für Ruag International 2026 bis 2029 verabschiedet. Das Bundesunternehmen soll sich als globales Weltraumunternehmen positionieren und sich stärker auf sicherheitspolitische Interessen fokussieren.

Ruag International soll sich mit den neuen Zielen auf den Märkten Schweiz, Europa und USA positionieren, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Das Unternehmen solle eine verlässliche Hauptpartnerin des VBS werden und so zur Resilienz der Schweiz beim Zugang zum Weltraum beitragen.

Mit diesen Zielen richtet der Bundesrat das Unternehmen stärker auf sicherheitspolitische Interessen aus, wie es weiter hiess. Gleichzeitig sollen die Kooperationen mit Schweizer Hochschulen und Privatunternehmen intensiviert werden.

Um kapitalintensive Investitionen - ohne unmittelbare Bundesmittel - zu ermöglichen, lockerte der Bundesrat die Finanzvorgaben. Neu ist eine Nettoverschuldung von bis zum Zweifachen des Betriebsgewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zulässig.

Im März 2025 beauftragte das Parlament den Bundesrat, die Kontrolle über die Tochtergesellschaft der Ruag International - Beyond Gravity - zu behalten und diese nicht zu verkaufen. Damit entfielen die in den strategischen Zielen von 2024 bis 2027 vorgesehenen Privatisierungsbestrebungen. Die Inkraftsetzung der neuen strategischen Ziele erfolgt rückwirkend per 1. Januar 2026.